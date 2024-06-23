أستون فيلا يتعاقد مع المهاجم دوبين قادما من إيفرتون

قال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه تعاقد مع المهاجم لويس دوبين قادما من إيفرتون.

ولم يكشف فيلا، الذي احتل المركز الرابع وسيظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عن مدة التعاقد أو رسوم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وكان دوبين، الذي مثل إنجلترا على مستويات مختلفة للشباب، عنصرا منتظما في فريق المدرب شون دايك الموسم الماضي بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لإيفرتون في عام 2021 بعد تصعيده من أكاديمية الشباب بالنادي.

وأمضى دوبين موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة مع ديربي كاونتي الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي وقتها.