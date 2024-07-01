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أستون فيلا يضم لاعب الوسط باركلي من لوتون تاون

منذ 28 دقيقة
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تعاقد أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع روس باركلي لاعب وسط إنجلترا السابق قادما من لوتون تاون الاثنين.

ولم يكشف الفريقان عن التفاصيل، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن باركلي وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع فيلا.

وسبق لباركلي (30 عاما) اللعب مع أستون فيلا على سبيل الإعارة من تشيلسي في موسم 2020-2021.

وسينافس باركلي مع أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما حل فريق المدرب أوناي إيمري رابعا في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال باركلي “سيكون الأمر حاسما هذا الموسم مع التعاقدات التي أٌضيفت على هذه التشكيلة الرائعة بالفعل”.

ولعب باركلي دورا رئيسيا مع لوتون في الموسم الماضي، بعدما شارك في 32 مباراة، على الرغم من هبوط الفريق وعودته لدوري الدرجة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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