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أستون فيلا يفوز على أرسنال بعد هدفين متأخرين وفشل هدية ليفربول

منذ 11 دقيقة
فريق أستون فيلا- رويترز

فريق أستون فيلا- رويترز

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رفض أرسنال هدية منافسه ليفربول، الذي خسر أمام كريستال بالاس في وقت سابق، ليستقبل هدفين قرب النهاية ويخسر هو الآخر 2-صفر أمام أستون فيلا اليوم الأحد، 14 نيسان/أبريل الجاري، وليستفيد مانشستر سيتي المتصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من هذا الموقف.

وبعد خسارة فريق المدرب يورجن كلوب بهدف دون رد في وقت سابق أمام كريستال بالاس في مباراة أهدر فيه زملاء محمد صلاح الكثير من الفرص كان أرسنال يمني النفس باعتلاء الصدارة.

لكن أرسنال مثل غريمه ليفربول أهدر فرصا بالجملة وسط تألق الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا قبل أن تهتز شباكه بهدفين قرب النهاية سجلهما ليون بايلي وأولي واتكينز.

وكادت النتيجة أن تصبح أكبر إذ سدد أستون فيلا قبلها مرتين في إطار المرمى.

وتجمد رصيد أرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني متساويا مع ليفربول الثالث ومتأخرا بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر.

    المصدر :
  • رويترز

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