"أستون فيلا" يُعلن تعرض لاعبه الفرنسي "كمارا" لإصابة خطيرة

أفاد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نادي “أستون فيلا”، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، إن لاعب الوسط الفرنسي “بوبكر كمارا” تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة خلال الخسارة على أرضه أمام مانشستر يونايتد، أمس الأحد.

وأجرى اللاعب (24 عاما) فحوصات طبية اليوم الاثنين وسيقيم الأطباء حالته بعد المزيد من التشاور مع خبير في إصابات الركبة.

ولم يقدم أستون فيلا المزيد من التفاصيل لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن كمارا من المرجح أن يغيب عن بقية الموسم وعن بطولة أوروبا هذا العام في ألمانيا.

واستبدل كمارا في الدقيقة 65 في الخسارة 2-1 أمام يونايتد على ملعب فيلا بارك.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في الدوري متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.