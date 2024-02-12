أستون مارتن: سنفوز على رد بول في البطولة الدولية

أقدم “أستون مارتن” على تقديم سيارته الجديدة (إيه.إم.آر 24)، اليوم الاثنين 12 شباط/فبراير 2024، وسط تصريحات جريئة من دان فالوز المدير التقني بشأن فرص فريقه الذي يتخذ من سيلفرستون مقرا له أمام منافسه رد بول البطل المهيمن على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وقال البريطاني، الذي انضم إلى أستون مارتن قادما من رد بول إذ كان مسؤولا عن الديناميكية الهوائية، للصحفيين عبر تقنية الفيديو “نتبع نهجا مفاده أن فريق رد بول يمكن التغلب عليه.

“هذا ما نسعى إليه. نركز عليهم وهذا ما نهدف إليه”.

وفاز رد بول برقم قياسي بلغ 21 سباقا من أصل 22 العام الماضي، إذ حصل ماكس فرستابن على لقبه الثالث على التوالي للسائقين.

واحتل أستون مارتن، الذي تزوده شركة مرسيدس بالمحركات، المركز الخامس في الترتيب العام بعد أن كان أقرب منافسي رد بول في السباقات الافتتاحية للموسم، مع اعتلاء بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو منصة التتويج في أربعة من أول خمسة سباقات.

وبعد سماع تعليق فالوز قال السائق الإسباني للصحفيين “إنه أمر جيد أن يقول ذلك. لقد رسم ابتسامة على وجهي. علينا أن نتحلى بالتفاؤل.

“يتعين علينا أولا الخروج بنقاط من السباقات بشكل منتظم وأن نقاتل على الصعود لمنصات التتويج كما فعلنا العام الماضي، وبعد ذلك إذا كنا في هذه الوضعية، سيكون من الرائع تحقيق أول انتصار لأستون مارتن، وآمل أن أكون خلف عجلة القيادة في هذه اللحظة”.

وردا على سؤال إذا كان يعتقد أن فريق رد بول يمكن التغلب عليه على مدار الموسم بأكمله وليس فقط في سباق واحد قال فالوز إن رد بول كان المعيار من حيث الأداء.

وقال “أي سيارة هي الأسرع هو محور اهتمامنا وهذا ما ننظر إليه”.

وأضاف “بدلا من التفكير في سباقات بعينها من وجهة نظري كمدير تقني علينا أن نصنع سيارة قادرة على العمل في أي حلبة وأن تكون قادرة على المنافسة”.

ويبدأ الموسم في البحرين في الثاني من مارس آذار.