أستون مارتن يعين الأمريكي كراوفورد سائقاً احتياطياً في فورمولا 1

عين فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأمريكي جاك كراوفورد سائقا احتياطيا اليوم الثلاثاء ليحل محل البرازيلي فيليبي دروجوفيتش لمساندة الثنائي فرناندو ألونسو ولانس سترول.

ويحتل كراوفورد (20 عاما) حاليا المركز الثاني في بطولة فورمولا 2 وسيكون سائقا احتياطيا في جميع السباقات في موسم 2026.

أما دروجوفيتش، السائق الثالث في الفريق منذ فوزه بلقب فورمولا 2 في 2022، فلم يسبق له المشاركة في سباقات فورمولا 1 وانضم إلى فريق أندريتي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية.

وقطع كراوفورد، الذي يخوض عامه الثالث في فورمولا 2، أكثر من 2000 كيلومتر بسيارات فورمولا 1 وشارك في تجارب يوم الجمعة في المكسيك مطلع الأسبوع الجاري وهو يقود سيارة سترول.

وسيتحول أستون مارتن، الذي يحتل المركز السابع بين عشرة فرق في بطولة الصانعين، إلى استخدام محركات هوندا الموسم المقبل ويفاخر بوجود المصمم البارز أدريان نيوي بعد انضمامه من رد بول.