أسطورة التنس الأمريكية فينوس تكافح لكنها تخسر أمام موخوفا في نيويورك

أظهرت فينوس وليامز لمحات من تألقها السابق تحت الأضواء في ملعب آرثر آش أمس الاثنين لكن رغم دفعها كارولينا موخوفا لخوض مجموعة فاصلة فإن اللاعبة الأمريكية (45 عاما) خسرت 6-3 و2-6 و6-1 في مباراة مثيرة بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ومددت الحائزة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى رقمها القياسي بمشاركتها للمرة 25 في القرعة الرئيسية في نيويورك، حيث فازت باللقب عامي 2000 و2001، وقدمت أداء قويا أمام حشد غفير من الجماهير المحلية.

وقالت فينوس، المصنفة 582 عالميا حاليا والتي شاركت في البطولة ببطاقة دعوة، “لم أفز اليوم (أمس)، لكنني فخورة جدا بأدائي. لا أعتقد أنني حظيت بمثل هذا الدعم والمساندة الجماهيرية من قبل… في كل نقطة. لا يهم أنني أخسر… كانوا موجودين بجانبي تماما.

“قبل خوض هذه المباراة، كنت أعلم أن الجماهير في الملعب وفي الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم كانوا يشجعونني بشدة. وكان ذلك شعورا رائعا. من الرائع أن أحظى بهذه النوعية من الدعم”.

وفازت موخوفا بالمجموعة الافتتاحية بفضل كسر إرسال منافستها مرتين في توقيت جيد، لكن فينوس ردت بشكل جيد، واستغلت أداءها القوي على الشبكة والضربات الأرضية القوية لكسر إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية قبل أن تمنحها ضربة خلفية ناجحة فرصتين لكسر إرسال منافستها لتتقدم 5-2.

واحتاجت إلى ثلاث نقاط للفوز بالمجموعة، لكنها في النهاية حسمتها عندما سددت موخوفا ضربة أمامية طويلة.

لكن اللاعبة التشيكية، التي وصلت قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة العامين الماضيين، ردت بقوة في المجموعة الفاصلة مع انهيار طاقة فينوس، لتفوز بالمجموعة وتنهي أحدث محاولات اللاعبة الأمريكية للعودة وذلك بعد نحو ساعتين.

وقالت موخوفا “كنت متوترة. كانت الأجواء لا تُصدق. إنها أسطورة، لذلك كان من الرائع أن أشاركها الملعب.

“أعتقد أنها لعبت بشكل رائع. ما زالت تحب هذه الرياضة وتستمتع بها. من الجميل رؤيتها.

“هنأتها وشكرتها على المباراة. أعني كان بإمكاني إخبارها بالمزيد، لكنني أكن لها احتراما كبيرا، لذلك شكرتها وهنأتها على هذه المباراة الرائعة”.

* المرض

حظيت فينوس، التي انتهت آخر مشاركة لها في بطولة أمريكا المفتوحة بالهزيمة 6-1 و6-1 أمام البلجيكية جريت مينين عام 2023، بتصفيق حار مع كل نقطة فازت بها وغادرت الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير.

ولم يكن أحد يتصور أنها ستستمر في الملاعب حتى الأربعينات من عمرها بعد انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة عام 2011، بعد أن كشفت عن إصابتها بمتلازمة شوجرن، وهو مرض مناعي ذاتي يسبب الإرهاق وآلام المفاصل.

ورغم هذه الضربة الموجعة، حققت عودة استثنائية في مسيرتها المهنية لتصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة ويمبلدون عام 2017.

وعندما سُئلت عما أثبتته بالعودة للمشاركة في البطولات الأربع الكبرى وعمرها 45 عاما، أشارت فينوس إلى صراعها مع المرض والإصابة.

وقالت “أعتقد أن عودتي للملعب كانت بمثابة منح نفسي فرصة اللعب بشكل أكثر صحة.

“عندما تلعب وصحتك ليست على ما يرام، يظل ذلك في ذهنك. الأمر لا يتعلق فقط بمشاعرك. بل يؤثر على عقلك أيضا”.