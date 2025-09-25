أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب مجرد "كذبة"!

بعد الفضيحة الكبيرة التي طالت مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي، جدد الأخير المتهم بالاغتصاب، نفيه لتلك الاتهامات جملة وتفصيلاً. وأكد أن تلك التهمة مجرد “كذبة، مشدداً على أنه مرتاح الضمير”.

كما أضاف النجم البالغ من العمر 26 سنة، خلال مقابلة مع برنامج “كليك” على قناة “كانال بلوس” الفرنسية مساء أمس، “أعلم أن ما اتُهمت به مجرد كذب”. وأردف قائلا “أعلم أنني لم أفعل شيئاً، ولن أفعل ذلك أبداً، موضحاً أنه لطالما وضع نفسه تصرف الشرطة.

إلى ذلك، أعرب حكيمي عن أمله بأن تظهر الحقيقة قريباً.

كما تطرق إلى “الابتزاز الذي يتعرض له لاعبو كرة القدم المحترفون بشكل متكرر.

وكانت النيابة العامة في نانتير طالبت في الأول من أغسطس الماضي، بإحالة لاعب كرة القدم إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين بتهمة اغتصاب امرأة شابة في فبراير 2023.

أتى ذلك، بعدما زعمت الشابة أنها تعرضت للمس غير رضائي ثم للاغتصاب في منزل حكيمي الذي تعرفت عليه عبر إنستغرام.

فيما قالت محامية المدعية، راشيل-فلور باردو، الخميس أن التحقيق القضائي تمكن من جمع كل الأدلة اللازمة لوصف جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها موكلتها، حسب ما نقلت فرانس برس.

وشددت على أن “لا شيء في هذه القضية يوحي بأي محاولة ابتزاز، متهمة حكيمي بمحاولة خلق رد فعل مضاد ومعتاد في قضايا العنف الجنسي. إلا أنها أكدت أن “هذا لا يجدي نفعاً”، وفق تعبيرها.

يذكر أن حكيمي كان انتخب نائباً لقائد النادي البرازيلي ماركينيوس، وهو المنصب الذي شغله الموسم الماضي.

فيما رفض مدربه الإسباني لويس إنريكي التعليق عندما سُئل في مؤتمر صحافي السبت الماضي عما إذا كان هذا المنصب يُمثل إشكالية بسبب محاكمة محتملة للاعب.