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ألبانيا تتعادل مع كرواتيا بفضل جاسولا في الوقت بدل الضائع

منذ 12 دقيقة
يورو 2024 - كرواتيا ضد ألبانيا - رويترز

يورو 2024 - كرواتيا ضد ألبانيا - رويترز

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سجل كلاوس جاسولا هدفا قرب النهاية ليعوض الخطأ الذي ارتكبه بعدما هز شباك ألبانيا بالخطأ لتتعادل 2-2 مع كرواتيا وتبقي على حظوظها للتقدم من المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الأربعاء في هامبورج.

وبدا أن كرواتيا ستتعافى من الخسارة أمام إسبانيا في الجولة الأولى حين سجل جاسولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 لتصبح النتيجة 2-1 بعد دقيقتين من إدراك أندريه كراماريتش للتعادل.

لكن جاسولا انتفض وسجل في الوقت بدل الضائع لتحصد ألبانيا، التي سجلت بعد 23 ثانية في الخسارة 2-1 أمام إيطاليا، نقطتها الأولى في البطولة.

وكان كاظم لاتشي قد منح ألبانيا التقدم مبكرا في الشوط الأول قبل أن تستقبل شباك منتخب بلاده هدفين في الشوط الثاني.

وبعد نهاية المباراة، بدا الحزن واضحا على لوكا مودريتش قائد كرواتيا التي أصبحت في حاجة ماسة للفوز على إيطاليا للتقدم لدور 16.

    المصدر :
  • رويترز

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