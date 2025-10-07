الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
ألبا مدافع برشلونة السابق يقرر الإعتزال بنهاية الموسم

منذ 41 دقيقة
جوردي ألبا

جوردي ألبا (رويترز)

أعلن جوردي ألبا مدافع منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق ولاعب إنتر ميامي الحالي اليوم الثلاثاء عن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ ألبا مسيرته ضمن صفوف الناشئين في برشلونة، الذي قرر الاستغناء عنه، لكن النادي تعاقد معه مجددا في 2012 قادما من بلنسية مقابل 14 مليون يورو (16.34 مليون دولار)، ليقضي 11 موسما مع النادي القطالوني.

وانضم ألبا إلى إنتر ميامي في عام 2023، ليلحق بزملائه السابقين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، بينما يتولى زميله السابق في برشلونة، خافيير ماسكيرانو، حاليا مسؤولية تدريب الفريق.

وقال ألبا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام “حان الوقت لإنهاء فصل مهم للغاية في حياتي.

“قررت إنهاء مسيرتي الاحترافية بنهاية هذا الموسم. سأفعل ذلك بقناعة تامة، وراحة بال وسعادة”.

    المصدر :
  • رويترز

