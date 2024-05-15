ألبون يوقع عقداً جديداً مع وليامز في فورمولا 1 للفترة القادمة

أعلن فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأربعاء تمديد عقد سائقه أليكس ألبون لعدة سنوات قادمة.

وربطت تكهنات السائق التايلاندي المولود في لندن (28 عاما)، والذي حل محل جورج راسل في وليامز في 2022، باحتمال الانتقال إلى مرسيدس خلفا للبريطاني لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 سبع مرات والذي من المقرر أن يغادر إلى فيراري في 2025.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ألبون السابق مع وليامز العام المقبل. ولم يكشف وليامز أي تفاصيل عن مدة العقد الجديد.

وقال ألبون في بيان “أنا سعيد للغاية بالبقاء مع وليامز ريسنج ومواصلة العمل مع الطاقم الموهوب والمتفاني في الفريق.

“كانت بداية صعبة للعام لكن منذ انضمامنا إلى وليامز حققنا سويا تقدما كبيرا وشاهدت تغييرات ضخمة تحدث خلف الكواليس للعودة إلى الواجهة.

“هذا مشروع طويل الأمد وأنا أؤمن به جدا وأريد أن ألعب دورا رئيسيا فيه، ولهذا السبب وقعت عقدا لعدة سنوات”.

وأضاف “ستستغرق الرحلة بعض الوقت، لكنني واثق من أننا نبني الفريق المناسب للمضي قدما وتحقيق أشياء عظيمة في السنوات المقبلة”.