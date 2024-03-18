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ألديجير سيشارك مع دوكاتي في بطولة العالم للدراجات النارية

منذ 25 دقيقة
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 قالت شركة دوكاتي الايطالية لصناعة الدراجات النارية اليوم الاثنين إن الإسباني الشاب فيرمين ألديجير سينافس تحت رايتها في بطولة العالم بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لعامين إضافيين دون الكشف عن اسم الفريق الذي سينضم له.

ولدى دوكاتي أربعة فرق تنافس بهم في بطولة العالم للدراجات النارية.

ويتنافس ألديجير (18 عاما) حاليا في الفئة الثانية لبطولة العالم وفاز بالسباقات الأربعة الأخيرة في الموسم الماضي واحتل المركز الثالث في الترتيب العام. ومن المتوقع أن ينضم إلى فريق براماك التابع لدوكاتي.

وقال لويجي دالينيا مدير دوكاتي في بيان إن ألديجير “أحد أقوى المتسابقين في الجيل الجديد لبطولة العالم للدراجات النارية”.

وأضاف “على مدى السنوات القليلة الماضية تابعنا تطوره.

“خلال الموسم الماضي أظهر سرعة مذهلة.

“إنه شاب صغير للغاية يتمتع بالإمكانات والخصائص اللازمة للقيام بعمل جيد. سنقدم له كل الدعم الفني لمساعدته لكي ينمو”.

    المصدر :
  • رويترز

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