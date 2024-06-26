الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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ألفاريز قائد المكسيك يغيب لنهاية كأس كوبا أمريكا بسبب الإصابة

منذ 4 دقائق
كأس كوبا أمريكا 2024

كأس كوبا أمريكا 2024

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قال إدسون ألفاريز قائد المكسيك إنه سيغيب عن المباريات المتبقية من بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب ألفاريز بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 30 خلال فوز المكسيك 1-صفر على جاميكا يوم السبت الماضي وغادر الملعب باكيا.

وقال ألفاريز في مقطع فيديو نشره المنتخب الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي “كان الحلم يراودني مثل زملائي في الفريق بمواصلة اللعب في البطولة لكن في بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء في كرة القدم ويجب أن أتعلم وأتطور من كل هذا.

“لقد اتخذت قرارا بالبقاء مع الفريق حتى النهاية لدعمه وتشجيعه كما فعلت دائما. الآن حان دوري خارج الملعب. وسيساعد ذلك أيضا في إعادة تأهيلي والعودة في أقرب وقت ممكن”.

وقال المدرب خايمي لوزانو إن خسارة قائد مثل ألفاريز ضربة موجعة للفريق.

وتواجه المكسيك منافستها فنزويلا في وقت لاحق اليوم الأربعاء في ثاني مبارياتها بالمجموعة الثانية في كاليفورنيا.

    المصدر :
  • رويترز

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