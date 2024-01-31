ألفاريز يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 بتسجيل هدفي الفوز لمانشستر سيتي

احتفل خوليان ألفاريز بعيد ميلاده الرابع والعشرين بتسجيل هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على بيرنلي المهدد بالهبوط على ملعب الاتحاد (الأربعاء 31-1-2024) ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض حامل اللقب مباراة سهلة بعدما أضاف رودري الهدف الثالث ليضمن الفوز رقم 13 على التوالي أمام بيرنلي حيث سجل سيتي 46 هدفا واستقبل هدفين فقط خلال هذه المباريات.

وسجل أمين الدخيل هدفا قرب النهاية للفريق الزائر.

ورفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 46 نقطة من 21 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

ويحتل بيرنلي المركز قبل الأخير ويبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان بعد خوضه لمباراة واحدة أكثر من لوتون تاون صاحب المركز 17.

وشارك كيفن دي بروين لاعب خط وسط سيتي لأول مرة مع الفريق في الدوري هذا الموسم كما عاد المهاجم إرلينج هالاند وشارك من على مقاعد البدلاء في آخر 20 دقيقة بعد غيابه عن المباريات العشر الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال رودري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية. لم نمنح (بيرنلي) أي خيارات. ‭‭ ‬‬

“(تسجيل) الهدف الثالث في وقت مبكر للغاية من الشوط الثاني سمح لنا باللعب أكثر في النهاية.

“أنا سعيد جدا من أجله (ألفاريز). يا لها من طريقة جيدة للاحتفال بعيد ميلاده، كان رائعا هذا الموسم وبالطبع هو هداف مميز”.

واحتاج سيتي إلى 16 دقيقة للمحاولة على المرمى قبل أن يفتتح التسجيل في اللقاء.

وتقدم ماتيوس نونيز من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية ليمنح ألفاريز فرصة سجلها بضربة رأس قبل أن يحرز اللاعب الأرجنتيني هدفه الثاني بعد ست دقائق.

وأرسل دي بروين تمريرة منخفضة ذكية من ركلة حرة إلى المهاجم ألفاريز ليخدع الفريق الزائر ويسكن الكرة في الشباك بشكل رائع.

واستغرق الأمر مرور 25 ثانية من سيتي في الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3-صفر.

ومرر دي بروين إلى فيل فودن على الجناح الأيمن ليمرر الكرة إلى رودري على حافة منطقة الجزاء ليطلق اللاعب الإسباني تسديدة في الزاوية المنخفضة.

وأضاف رودري “أنا سعيد جدا بعودة إرلينج وكذلك جون (ستونز) وكيفن أيضا. نحن بحاجة إليهم جميعا. نحن أقوى عندما نكون جميعا معا”.

وسجل بيرنلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بعد تمريرة منخفضة من زميله ديفيد داترو فوفانا الوافد الجديد على الفريق.

ورحب جوارديولا بعودة دي بروين إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ اليوم الأول للموسم.

وقال المدرب الإسباني “لقد مر وقت طويل، خمسة أشهر، لم يلعب فيها.

“عاد بطاقة كبيرة. لعب بشكل جيد حقا وسيساعدنا هو وإرلينج في هذا الجزء من الموسم”.