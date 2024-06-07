الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألكاراز يتأهل لأول نهائي له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

منذ 37 ثانية
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

A A A
طباعة المقال

تعافى الإسباني كارلوس ألكاراز من بداية متواضعة ليهزم الإيطالي يانيك سينر الذي تذبذب مستواه 2-6 و6-3 و3-6 و6-4 و6-3 ليتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى بعد مباراة متأرجحة اليوم الجمعة.

وكان المصنف الثالث في البطولة بعيدا عن مستواه في المجموعة الأولى قبل أن يستفيد من التقلصات العضلية التي تعرض لها سينر ليدرك التعادل قبل أن تحتكم المباراة إلى مجموعة فاصلة.

وودع بطل أستراليا المفتوحة، الذي ضمن صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، عندما سدد الكرة خارج الملعب في نقطة المباراة الثالثة التي يحظى بها ألكاراز على ملعب فيليب شاترييه.

وفي النهائي يلعب ألكاراز، الفائز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، أمام الألماني ألكسندر زفيريف أو النرويجي كاسبر رود الذي خسر النهائي مرتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مايك تايسون
مايك تايسون يتحدى جيك بول لنزال مثير في تكساس.. متى الموعد؟
لاعب ليستر سيت جيمي فاردي
جيمي فاردي يوقع عقدا جديدا مع ليستر سيتي بعد تألقه في الدوري الإنجليزي
شعار اللجنة الأولمبية الدولية
جدل حول الجوائز المالية في أولمبياد باريس.. رئيس الأولمبية الأوروبية يعبر عن استيائه

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار