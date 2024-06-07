ألكاراز يتأهل لأول نهائي له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تعافى الإسباني كارلوس ألكاراز من بداية متواضعة ليهزم الإيطالي يانيك سينر الذي تذبذب مستواه 2-6 و6-3 و3-6 و6-4 و6-3 ليتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى بعد مباراة متأرجحة اليوم الجمعة.

وكان المصنف الثالث في البطولة بعيدا عن مستواه في المجموعة الأولى قبل أن يستفيد من التقلصات العضلية التي تعرض لها سينر ليدرك التعادل قبل أن تحتكم المباراة إلى مجموعة فاصلة.

وودع بطل أستراليا المفتوحة، الذي ضمن صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، عندما سدد الكرة خارج الملعب في نقطة المباراة الثالثة التي يحظى بها ألكاراز على ملعب فيليب شاترييه.

وفي النهائي يلعب ألكاراز، الفائز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، أمام الألماني ألكسندر زفيريف أو النرويجي كاسبر رود الذي خسر النهائي مرتين.