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ألكاراز يتأهل للدور الثاني ببطولة ويمبلدون

منذ 14 دقيقة
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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تجاوز كارلوس ألكاراز المصنف الثالث اختبارا مبكرا في مشوار الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس وتغلب 7-6 و7-5 و6-2 الاثنين على مارك لايال القادم من استونيا والمشارك عبر التصفيات، ليتأهل على حسابه إلى الدور الثاني.

وخسر ألكاراز (21 عاما)، الذي يتطلع للقبه الرابع في البطولات الكبرى بعد أن أحرز بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى في يونيون حزيران الماضي، إرساله في المجموعة الأولى التي شهدت منافسة قوية لكنه استعاد توازنه وحسم المجموعة عبر شوط فاصل.

وكسر لايال إرسال ألكاراز مجددا في بداية المجموعة الثانية، لكن المصنف 269 عالميا لم يتمكن من الاستفادة من هذه الأفضلية، وعاد ألكاراز ليكسر إرسال منافسه ثم فرض تفوقه اعتبارا من الشوط 11.

وواصل ألكاراز بعدها حصد النقاط ليتقدم بمجموعتين وظهر بمستوى أفضل في المجموعة الثالثة ليفوز بالمباراة ويعبر إلى الدور الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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