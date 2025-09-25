ألكاراز يتجاوز الإصابة ويتغلب على بايز في ظهوره الأول ببطولة طوكيو للتنس

تجاوز كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا مخاوف تعرضه لإصابة في القدم ليتغلب 6-4 و6-2 على الأرجنتيني سيباستيان بايز في ظهوره الأول ببطولة طوكيو المفتوحة للتنس اليوم الخميس، ليواصل تألقه ويبلغ الدور الثاني في البطولة.

وطلب ألكاراز (22 عاما) والذي استعاد صدارة التصنيف العالمي بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري، وقتا مستقطعا طبيا للعلاج عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الافتتاحية، بعد إصابته في قدمه اليسرى أثناء محاولة إعادة الكرة.

وعاد الإسباني بعد ربط قدمه بقوة، لكنه لعب رغم عدم الراحة وكسر إرسال بايز ليتقدم 5-4 قبل أن يحسم المجموعة في شوط إرساله.

وبعد توقف قصير بسبب الأمطار، أكمل ألكاراز المباراة بسهولة ضد بايز دون أن يواجه أي فرصة لكسر إرساله، لينهي المباراة في ساعة ونصف الساعة.

وحسن الانتصار سجله هذا الموسم إلى 63 فوزا وسبع هزائم، وفاز في 48 من آخر 51 مباراة خاضها.

وقال ألكاراز “كنت خائفا، لن أكذب. شعرت بكاحلي ولم أشعر أنني بخير. أنا سعيد لأنني تمكنت من اللعب بعد ذلك”.

وأضاف “سأحاول أن أكون جاهزا للمباراة القادمة. لم أكن محظوظا، اعتقدت أنني لن أكمل المباراة بعد أول خمس دقائق”.

وسيواجه ألكاراز الذي يسعى لأن يصبح سادس لاعب في التاريخ يفوز ببطولة طوكيو وهو المصنف الأول عالميا، في الدور القادم ضد البلجيكي زيزو برغيس.