ألكاراز يتجاوز مشكلة الركبة ليتقدم ببطولة أمريكا المفتوحة

تخطى المصنف الثاني كارلوس ألكاراز مخاوف من إصابة في الركبة في طريقه للفوز 6-2 و6-4 و6-صفر على لوتشيانو دارديري في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة ويحقق انتصاره رقم 80 في البطولات الأربع الكبرى.

وتألق ألكاراز مؤخرا إذ حقق 42 فوزا مقابل هزيمتين فقط منذ أبريل نيسان الماضي، وواصل الضغط بعد حصوله على وقت مستقطع طبي في المجموعة الثانية على ملعب آرثر آش ليتأهل لمواجهة إما بنجامين بونزي أو آرثر ريندركنيش.

قال ألكاراز بعد المباراة “طلبت تدخل المعالج كإجراء احترازي فقط. أشعر أنني بخير”.

وسيطر بطل 2022 على المجموعة الأولى على الفور، وكسر إرسال دارديري بضربة أمامية ناجحة في الشوط الثاني، ومجددا عند نقطة المجموعة عندما ضرب منافسه الكرة في الشبكة.

وارتكب دارديري ثلاثة أخطاء مزدوجة قبل أن يخسر إرساله بسبب خطأ بالضربة الخلفية في الشوط الرابع من المجموعة الثانية لكنه استعاد روحه التنافسية عندما كسر إرسال منافسه في الشوط السابع.

وطلب ألكاراز تدخل المعالج بعد الشوط التاسع، وأخبر فريق عمله بأن خطبا ما في ركبته اليمنى في وقت سابق من المجموعة.

لكن القلق لم يدم طويلا إذ ارتكب دارديري خطأ مزدوجا آخر في نقطة المجموعة ثم كسر ألكاراز إرساله بضربة خلفية متقنة وضربة أمامية ناجحة في الشوطين الثاني والرابع من المجموعة النهائية.