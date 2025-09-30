ألكاراز يتفوق على فريتز ويحرز لقب بطولة اليابان للتنس

تغلب كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا على تيلور فريتز 6-4 و6-4 في نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس الثلاثاء ليحصد لقبه الثامن في عام مذهل ويعزز مكانته كقوة مهيمنة في منافسات الرجال.

كما ثأر ألكاراز لخسارته المفاجئة أمام فريتز في كأس ليفر في سان فرانسيسكو هذا الشهر، والتي كانت أول هزيمة للاعب الإسباني أمام منافسه الأمريكي في أربع مواجهات، والتي جاءت بعد وقت قصير من تتويجه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وبعد بداية عالية الجودة للمباراة تحت سقف ملعب أرياكي، تقدم ألكاراز بقوة عندما أطاح فريتز بضربة خارج الملعب ليخسر إرساله لأول مرة، ولم يكن المصنف الأول في حالة تسمح له بالتراجع ليحسم المجموعة الافتتاحية لصالحه.

وتلقى فريتز العلاج بسبب مشكلة في الفخذ قبل بداية المجموعة التالية، وضغط ألكاراز فورا على المصنف الثاني بضربة أمامية قوية ليكسر إرساله في الشوط الأول.

وتقدم اللاعب الفائز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بسرعة 4-1، مما دفع فريتز إلى إلقاء مضربه على الأرض من الإحباط، ورغم أن ألكاراز تعثر في إرساله بعد ذلك لفترة وجيزة، لكنه ضمن الفوز بلقبه الأول في طوكيو.