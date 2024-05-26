"ألكاراز" يتفوق على "وولف" في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

استهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث مشواره نحو لقبه الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 6-1 و6-2 و6-1 على الأمريكي جيه.جيه. وولف دون أن يواجه مشكلات في ساعده اليوم الأحد26 أيار/مايو 2024.

وخاض ألكاراز، الذي وصل لقبل نهائي رولان جاروس العام الماضي، أربع مباريات فقط على الملاعب الرملية استعدادا للبطولة بسبب إصابة في ساعده الأيمن أرغمته على الانسحاب من مونت كارلو وبرشلونة وروما وأثرت سلبا على مشواره في مدريد.

وبعدما أقر بأنه قلق بشأن حالة ساعده، خسر اللاعب البالغ عمره 21 عاما إرساله في الشوط الأول بالمباراة، لكنه رد على الفور.

وواجه وولف، الذي يشارك في القرعة الرئيسية بباريس للمرة الثانية، صعوبة في مجاراة ألكاراز الذي كسر إرسال اللاعب الأمريكي ثلاث مرات في مجموعة أولى من طرف واحد.

وتحت السماء الملبدة بالغيوم، سرعان ما ضاعف ألكاراز تقدمه قبل أن يتقدم 3-صفر في المجموعة الثالثة تحت السقف الذي أغلقه المنظمون بعد تساقط الأمطار وحسم المباراة عندما لعب ولف ضربة تجاوزت حدود الملعب.