ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي

منذ 12 ثانية
الإسباني كارلوس ألكاراز

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بعد انسحاب المصنف الأول يانيك سينر عندما كان متأخرا 5-صفر في المجموعة الأولى من المباراة النهائية اليوم الاثنين.

وحصد المصنف الثاني الإسباني لقبه الثالث في بطولات الأساتذة التي تمنح ألف نقطة هذا الموسم، بعد فوزه في مونت كارلو وروما.

وانسحب سينر، الذي بدا غير مرتاح في البداية في ظل ظروف مناخية حارة، بعد 23 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليمنح ألكاراز فوزا سهلا في مباراة تم وصفها بأنها استعداد محتمل لمنافسات أمريكا المفتوحة في نيويورك.

وتضيف النتيجة فصلا آخر إلى التنافس بينهما، على الرغم من أن لياقة الإيطالي ستكون موضع تساؤل قبل التوجه لملاعب فلاشينج ميدوز للدفاع عن لقبه.

وتنطلق منافسات الفردي في اخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي تقام على الملاعب الصلبة يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

