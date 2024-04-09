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ألكاراز ينسحب من بطولة مونت كارلو للتنس بسبب الإصابة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2024 6:12 مساءً
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 أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث، اليوم الثلاثاء، انسحابه من بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة بسبب إصابة في الساعد وسيحل لورينتسو سونيجو بدلا منه في الدور الثاني.

وكان من المقرر أن يواجه ألكاراز، الذي دافع بنجاح عن لقبه في إنديان ويلز الشهر الماضي قبل خسارته أمام جريجور ديميتروف في دور الثمانية لبطولة ميامي المفتوحة، الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.

وقد يراقب ألكاراز أيضا استعداداته قبل بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 20 مايو.

وكتب ألكاراز على مواقع التواصل الاجتماعي “سعيت جاهدا للتعافي حتى اللحظة الأخيرة من إصابة في الساعد الأيمن لكن ذلك لم يكن ممكنا ولا أستطيع اللعب.

“كنت أتطلع حقا للعب… أراكم العام المقبل”.

وحصل الإيطالي سونيجو، الذي خسر في الدور التأهيلي الثاني أمام روبرتو باوتيستا أجوت، على فرصة ثانية باعتباره “خاسرا محظوظا” وسيلعب مع أوجيه-ألياسيم الذي هزم لاعبا آخر من إيطاليا هو لوكا ناردي في الدور الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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