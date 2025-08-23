السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألكسندروفا تتأهل لنهائي بطولة مونتيري للتنس بعد انسحاب بوزكوفا

منذ ساعة واحدة
كرة التنس

كرة التنس

A A A
طباعة المقال

حجزت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا مكانها في نهائي بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بعد انسحاب التشيكية ماري بوزكوفا أثناء المباراة بسبب الإصابة اليوم السبت.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى إيقاف مباراة الدور قبل النهائي أمس الجمعة، عندما كانت المصنفة الثانية ألكسندروفا وبوزكوفا متعادلتين 2-2 في المجموعة الأولى.

وعندما استؤنف اللعب اليوم السبت، سيطرت ألكسندروفا على المباراة وتقدمت 4-2، وكسرت إرسال بوزكوفا دون خسارة أي نقطة. وبدا أن بوزكوفا تعاني واحتاجت إلى وقت مستقطع للعلاج.

وقاتلت بوزكوفا عند عودتها، إذ حافظت على إرسالها لتقلص الفارق وتفوز بالشوط الثامن. مع ذلك، كانت صحوتها متأخرة، إذ فازت ألكسندروفا لاحقا بالمجموعة الأولى، وانسحبت اللاعبة التشيكية في بداية الثانية.

وقالت ألكسندروفا بعد المباراة “لم تكن هذه هي الطريقة التي أردت بها الوصول إلى النهائي. أتمنى أن تتعافى”.

وفي النهائي، ستواجه اللاعبة الروسية مواطنتها ديانا شنايدر في وقت لاحق من يوم السبت.

وكانت شنايدر، المصنفة الثالثة، قد تأهلت للنهائي بفوزها 6-3 و7-6 على الأمريكية أليشيا باركس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أتليتيكو مدريد
إلتشي الصاعد يفرض التعادل 1-1 على أتليتيكو مدريد بالدوري
بروسيا دورتموند
دورتموند يتلقى هدفين متأخرين ليتعادل مع سانت باولي بالدوري الألماني
لاعبو نادي نابولي
مكتوميناي ودي بروين يتألقان في بداية مظفرة لنابولي في الدوري

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل