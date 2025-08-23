ألكسندروفا تتأهل لنهائي بطولة مونتيري للتنس بعد انسحاب بوزكوفا

حجزت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا مكانها في نهائي بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بعد انسحاب التشيكية ماري بوزكوفا أثناء المباراة بسبب الإصابة اليوم السبت.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى إيقاف مباراة الدور قبل النهائي أمس الجمعة، عندما كانت المصنفة الثانية ألكسندروفا وبوزكوفا متعادلتين 2-2 في المجموعة الأولى.

وعندما استؤنف اللعب اليوم السبت، سيطرت ألكسندروفا على المباراة وتقدمت 4-2، وكسرت إرسال بوزكوفا دون خسارة أي نقطة. وبدا أن بوزكوفا تعاني واحتاجت إلى وقت مستقطع للعلاج.

وقاتلت بوزكوفا عند عودتها، إذ حافظت على إرسالها لتقلص الفارق وتفوز بالشوط الثامن. مع ذلك، كانت صحوتها متأخرة، إذ فازت ألكسندروفا لاحقا بالمجموعة الأولى، وانسحبت اللاعبة التشيكية في بداية الثانية.

وقالت ألكسندروفا بعد المباراة “لم تكن هذه هي الطريقة التي أردت بها الوصول إلى النهائي. أتمنى أن تتعافى”.

وفي النهائي، ستواجه اللاعبة الروسية مواطنتها ديانا شنايدر في وقت لاحق من يوم السبت.

وكانت شنايدر، المصنفة الثالثة، قد تأهلت للنهائي بفوزها 6-3 و7-6 على الأمريكية أليشيا باركس.