ألكسندر-أرنولد: حبّي لليفربول لن يتأثر بصيحات الاستهجان

منذ ساعة واحدة
ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ريال مدريد

أكد ترينت ألكسندر-أرنولد، مدافع ريال مدريد، أن صيحات الاستهجان التي قد يواجهها عند عودته إلى ملعب أنفيلد لمواجهة فريقه السابق ليفربول في دوري أبطال أوروبا لن تغير من حبه للنادي الذي نشأ فيه.

وأوضح ألكسندر-أرنولد، البالغ 27 عاماً والمولود في ليفربول، والذي توج مع الفريق بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية: “مهما كانت الأجواء في أنفيلد، مشاعري تجاه ليفربول ستظل كما هي. لدي ذكريات في النادي ستبقى معي مدى الحياة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد ردود فعل غاضبة من بعض جماهير ليفربول عقب قراره بعدم توقيع عقد جديد، ما أدى إلى إطلاق صيحات استهجان ضده في مباراة سابقة بالدوري أمام أرسنال.

وأضاف ألكسندر-أرنولد: “ستكون المباراة صعبة والأجواء لن تساعد، لكن كرة القدم هي الأهم بالنسبة لي. رغم النتائج المخيبة لفريق ليفربول مؤخراً، إلا أنه يظل فريقاً كبيراً وواحداً من أفضل الفرق”.

    المصدر :
  • رويترز

