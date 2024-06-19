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ألمانيا أول المتأهلين لمراحل خروج المغلوب بفوزها على المجر

منذ ساعة واحدة
يورو 2024 - ألمانيا ضد المجر - رويترز

يورو 2024 - ألمانيا ضد المجر - رويترز

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منح هدفان من جمال موسيالا وإيلكاي جندوجان ألمانيا فوزا مريحا 2-صفر على المجر في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الأربعاء، لتصبح الدولة المضيفة أول فريق يتأهل إلى مراحل خروج المغلوب في النسخة الحالية.

وبعد تحقيق انتصارين من مباراتين، سيضمن الألمان أن يكونوا على الأقل من بين أفضل أربعة فرق في المركز الثالث، وسينهون في المركزين الأول أو الثاني في المجموعة إذا فشلت اسكتلندا في الفوز على سويسرا في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وهذا السيناريو سيمنع المجر أيضا من احتلال المركزين الأول أو الثاني.

أعطى موسيالا التقدم للألمان في الدقيقة 22 بعد أن أدى خطأ من الدفاع المجري إلى ذهاب الكرة إليه بواسطة جندوجان، ولم يحتاج اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى دعوة ليسدد الكرة عبر أحد المدافعين.

وتم الغاء هدف لرولاند شالاي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول لصالح المجر وأهدر الفريق عددا من الفرص الجيدة الأخرى قبل أن يسجل جندوجان هدفا في الدقيقة 67 بلمسة جميلة بعد هجمة رائعة ليحصد الألمان النقاط الثلاث.

    المصدر :
  • رويترز

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