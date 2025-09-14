ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا

حققت ألمانيا فوزا مذهلا 88-83 على تركيا اليوم الأحد، لتتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة لأول مرة منذ عام 1993، إذ أطلق صانع اللعب دينيس شرودر رمية في الدقائق الأخيرة، ثم أضاف رميتين حرتين في وقت متأخر في نهاية مثيرة للمباراة.

ودافع حامل لقب كأس العالم بشراسة، إذ قدم إيساك بونجا أداء رائعا في أواخر المباراة، قبل أن يتحمل شرودر العبء حتى النهاية بأداء مثالي.

وبدأ الفريقان المباراة بوابل من المحاولات الثلاثية والتصديات والتدخلات العنيفة في شوط أول عالي الإثارة شهد تقدم تركيا بست نقاط قبل الاستراحة، لكن ألمانيا تمكنت من محو هذا الفارق في بداية الربع الثالث في عودة مثالية.

وعاد اللاعب التركي ألبيرين سينجون إلى المباراة في بداية الربع الرابع بعد ارتكابه ثلاثة أخطاء خلال الأرباع الثلاثة الأولى، ليلعب رمية رائعة، قبل أن يتولى الدفاع ببراعة ليحافظ على تقدم فريقه بفارق ثلاث نقاط.

ومع وصول المباراة إلى نقطة الغليان، استحوذ بونجا على كرة مرتدة هجومية استغلها شرودر برمية ناجحة قبل 19 ثانية من نهاية المباراة ليمنح ألمانيا التقدم بثلاث نقاط.

وحاول سينجون إدراك التعادل، ولعب رمية ثلاثية ارتطمت في حافة الحلقة، وحصل شرودر على خطأ بعد الكرة المرتدة ليسدد اللاعب (31 عاما) رميتين حرتين حسمتا الفوز.

وفي مباراة الميدالية البرونزية، كان على اليونان أن تصمد لتجاوز فنلندا، إذ كادت تضيع فارق 15 نقطة في الدقائق الأربع الأخيرة قبل أن تصمد وتفوز 92-89 لتضمن المركز الثالث في البطولة.