ألمانيا تسجل هدفين في ثلاث دقائق لتفوز 3-1 على أيرلندا الشمالية

عانت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات لأكثر من ساعة أمام أيرلندا الشمالية قبل أن تسجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني لتحقق الفوز 3-1 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأحد.

وسجل البديل نديم أميري هدفا في الدقيقة 69، إضافة لهدف من ركلة حرة من فلوريان فيرتز، ليضمن الاثنان فوز ألمانيا الأول في المجموعة الأولى بعد خسارتها المفاجئة 2-صفر أمام سلوفاكيا المضيفة يوم الخميس الماضي في مباراتها الافتتاحية، وهي أول هزيمة لألمانيا خارج أرضها على الإطلاق في تصفيات كأس العالم.

وكان هذا أيضا أول فوز لفريق يوليان ناجلزمان في آخر خمس مباريات.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة أمام لوكسمبورج في العاشر من أكتوبر تشرين الأول قبل أن يسافر إلى أيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

ويتأهل متصدرو المجموعات تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني جولة فاصلة.

وتعرض أصحاب الأرض لضغوط لتقديم أداء جيد أمام جماهيرهم بعد ثلاث هزائم متتالية في آخر ثلاث مباريات دولية.

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 78 في المئة في الشوط الأول، لم تتمكن ألمانيا من صناعة أي فرص حقيقية للتسجيل بعد أن وضعهم سيرج جنابري في المقدمة في الدقيقة السابعة، بتسديدة مرت من فوق حارس المرمى بعد انطلاقة رائعة.

وكانت ألمانيا، التي وضعت هدفا لها يتمثل في الفوز بكأس العالم العام المقبل التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أكثر هجومية من يوم الخميس.

لكن المباراة لم تشهد ذلك إلى سيل من الأهداف كما كان يأمل المشجعون لتعويض خسارتها الأولى، حيث ظل المهاجم الألماني نيك فولتماده بلا أنياب حتى استبداله في الشوط الثاني والدفع بأميري.

وأصبحت أيرلندا الشمالية أكثر جرأة وسجلت في الدقيقة 34 عن طريق تسديدة رائعة من إيزاك برايس باتجاه القائم البعيد من ركلة ركنية، ودخل الألمان غرف تغيير الملابس عقب نهاية الشوط الأول مصحوبين بصيحات وصفارات الاستهجان من المشجعين.

وزادت ألمانيا من وتيرة اللعب بعد مرور ساعة من زمن المباراة، وجنت ثمار ذلك عندما سجّل أميري، الذي أضفى حيوية على أداء الفريق على الفور، هدفا من مسافة قريبة ليعيد أصحاب الأرض إلى المقدمة.

ثم سدد فلوريان فيرتز ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا من المرمى في الدقيقة 72 ليحسم المباراة ويدخل البهجة على الجماهير في المدرجات.