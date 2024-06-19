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ألمانيا تضرب المجر بثنائية وتتاهل لدور 16 في اليورو

منذ 57 دقيقة
منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا

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حقق المنتخب الألماني فوزاً مستحقاً على حساب نظيره المجري 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات من يورو 2024.

وسجل المنتخب الألماني هدف التقدم عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 22، بعد كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء بعد دربكة دفاعية.

وفي الدقيقة 67 سجل المنتخب الألماني هدف ثاني بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها جوندوجان في الشباك بسهولة.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المجر بدون أي نقطة.

ويملك المنتخب السويسري 3 نقاط مؤقتاً في المركز الثاني، بينما لا يملك اسكتلندا أي نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

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