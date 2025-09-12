ألونسو متفائل بعودة بلينغهام مع سعي ريال مدريد للحفاظ على بدايته المثالية

أعرب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، عن تفاؤله الحذر بشأن عودة جود بلينغهام للملاعب قبل أكتوبر تشرين الأول، مع استمرار تعافي لاعب خط وسط منتخب إنجلترا من جراحة في الكتف.

ويغيب بلينغهام (22 عاما) عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في يوليو تموز الماضي، لمعالجة مشكلة طويلة الأمد في الكتف الأيسر والتي يعاني منها منذ عام 2023، مما أجبره على اللعب مع النادي ومنتخب بلاده رغم عدم شعوره بالراحة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه أمام ريال سوسيداد غدا السبت “أريد أن أكون متفائلا بعض الشيء وآمل أن يعود قبل شهر أكتوبر. بدأ يتدرب مع الفريق. وبذل جهدا كبيرا خلال فترة تعافيه. إنه يشعر بحالة جيدة للغاية”.

وقرر بلينغهام الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند قبل عامين، الخضوع لجراحة أخيرا بعد كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بعد أن وصل إلى نقطة الانهيار بسبب الإصابة المستمرة.

وقال في يونيو حزيران الماضي، بعد أن شوهد مرارا وهو يرتدي حزام كتف خلال المباريات “سئمت من اللعب بالحزام”.

وتفاقمت الإصابة لأول مرة أمام رايو فايكانو، مما أجبره على الغياب عن مباراتين مع ريال مدريد وإنجلترا في أواخر عام 2023.

ستعطي عودته المحتملة دفعة هائلة لمتصدر الدوري الإسباني الذي حقق تسع نقاط إلى جانب أتليتيك بيلباو بعد فوز الفريقين في أول ثلاث مباريات في المسابقة.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لأسبوعين، يشعر ألونسو بالرضا عن حالة فريقه الذي يستعد لفترة صعبة تشمل مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مرسيليا يوم الثلاثاء.

وقال “أهم شيء هو أن الجميع عادوا بصحة جيدة، وأننا لم نواجه أي مشاكل بسبب الإصابات”.