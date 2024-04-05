ألونسو مدرب ليفركوزن: اللقب لم يحسم بعد

قترب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من حسم الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه لكن المدرب الإسباني تشابي ألونسو حذر فريقه اليوم الجمعة، قائلا: “إن اللقب لم يحسم بعد رغم فارق النقاط الكبير الذي يتفوق به الفريق على أقرب ملاحقيه وهو 13 نقطة قبل آخر سبع جولات في الموسم”.

وقاد ألونسو فريقه لمسيرة خالية من الهزائم استمرت في 40 مباراة متتالية في جميع المنافسات في الموسم الحالي بينما ينافس فريقه على ثلاثة ألقاب.

وأكد المدرب أن جهود فريقه لن تكون أقل من المعتاد في مواجهة أونيون برلين غدا السبت قبل أن يخوض الفريق لقاء الذهاب في دور الثمانية بالدوري الأوروبي في مواجهة وست هام يونايتد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي “تركيزنا منصب على الدوري الألماني… أمامنا فرصة جيدة للفوز باللقب لكن لا يزال هناك سبع مباريات متبقية.

“سنتوجه إلى برلين مع أفضل تشكيلة ونأمل في قطع خطوة تقربنا أكثر من الفوز باللقب. نحن في موقع يمكن من خلاله الفوز باللقب لكن المنافسة لم تصل نهايتها بعد.”

وآخر لقب توج به ليفركوزن كان كأس ألمانيا في 1993 وحاليا يقترب من التتويج بلقبه الأول في الدوري الألماني طوال تاريخه بينما يتفوق بفارق 13 نقطة على بايرن ميونيخ الثاني في الترتيب.

وتأهل ليفركوزن أيضا لنهائي كأس ألمانيا الأربعاء الماضي بعد أن سحق فورتونا دوسلدورف 4-صفر وسيلتقي في المباراة النهائية مع كايزرسلاوترن في 25 مايو أيار المقبل.

ومع ذلك قال المدرب إنه لم يحن بعد وقت الاحتفال.

وكان ليفركوزن خسر لقب الدوري في موسم 2000 عندما هزم في الجولة الأخيرة.

وقال مدرب ليفركوزن “نحن لا نتحدث عن أي لقب بل فقط عن منافسنا المقبل”؟