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ألونسو يمدد عقده مع أستون مارتن

منذ ساعة واحدة
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أعلن أستون مارتن المنافس في‭ ‬بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الخميس، تمديد عقد سائقه الإسباني فرناندو ألونسو.

بذلك يرتبط ألونسو (42 عاما) بعقد مع أستون مارتن للموسمين المقبلين على الأقل.

وقال ألونسو “لقد قيل وكُتب الكثير عن مستقبلي في فورمولا 1 في الأشهر القليلة الماضية، لكن اليوم يسعدني أن أعلن أنني هنا للبقاء مع أستون مارتن أرامكو بموجب اتفاق متعدد السنوات.

“لقد قلت في بداية العام إنني سأقرر ما إذا كنت أرغب في مواصلة التنافس أولا ثم سأجلس مع الفريق.

“منذ انضمامي للفريق في عام 2023، شعرت وكأنني في بيتي. في فترة تزيد عن 15 شهرا بقليل، حققنا الكثير معا، ارتقينا لمنصات التتويج وخضنا بعض المعارك التي لا تنسى”.

وانتقل ألونسو، بطل العالم مرتين في فورمولا 1، إلى أستون مارتن لموسم 2023 قادما من ألبين وصعد إلى منصة التتويج ست مرات في أول ثمانية سباقات مع فريقه الجديد.

وصعد ألونسو على منصة التتويج للمرة رقم 100 في مسيرته عندما احتل المركز الثالث في سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2023، ليصبح واحدا من ستة سائقين فقط في فورمولا 1 حققوا هذا الإنجاز.

    المصدر :
  • رويترز

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