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أليجري يشعر بالندم بعد استمرار تراجع نتائج يوفنتوس

منذ 52 دقيقة
كرة القدم

كرة القدم

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قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس إنه يشعر بالندم بعد سلسلة من النتائج السيئة عقب التعادل 1-1 مع روما أمس الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وغادر أليجري مقعده وألقى سترته على الأرض، وبدا أنه يشعر بالإحباط، بعد صفارة النهاية إذ فاز فريقه مرتين فقط في آخر 14 مباراة في الدوري الإيطالي.

وقال أليجري لمنصة (دازون) “هناك ندم، بالطبع كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل خلال هذه الفترة، لكن كرة القدم قاسية، وفي بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد.

“خاطرنا بخسارة نقاط في مباراة كنا في وضع يسمح لنا بالفوز بها في بداية الشوط الثاني”.

ولا يزال بإمكان يوفنتوس حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه في مباراته القادمة أمام سالرنيتانا في الدوري، رغم تعادله في أربع مباريات متتالية، كما تأهل الفريق إلى نهائي كأس إيطاليا وسيواجه أتلانتا في 15 مايو أيار الجاري.

وأضاف أليجري “الأمر المهم الآن هو التركيز على المباراة القادمة، لأنها فرصتنا الأخيرة للتأهل لدوري الأبطال، ثم علينا الاستعداد لنهائي كأس إيطاليا بعد ذلك.

“سيقوم النادي بتقييم الوضع في نهاية الموسم، بالطبع هناك بعض الأسس القوية ليوفنتوس، لكننا نفتقد لاعبين مثل (بول) بوجبا و(نيكولو) فاجيولي وبالطبع (فيدريكو) كييزا الذي كان يشارك بشكل متقطع”.

كما تجنب أليجري الحديث عن مستقبله في يوفنتوس.

وقال “لا أعرف، عليكم أن تسألوا النادي. الشيء المهم بالنسبة لنا هو التركيز على نهائي كأس إيطاليا.

“كما نأمل أن نعود إلى هنا بتحقيق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا”.

    المصدر :
  • رويترز

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