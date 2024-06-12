أليساندرو نيستا يخلف بالادينو كمدرب لمونزا

قال مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عين أليساندرو نيستا مدربا للفريق في الموسم المقبل، ليخلف بذلك رافاييلي بالادينو.

ووقع الإيطالي الدولي السابق نيستا، الذي لعب للاتسيو وميلان، عقدا لمدة عام واحد يجدد تلقائيا لموسم آخر وفقا لشروط محددة، وسيحل بذلك مكان بالادينو الذي رحل لتدريب فيورنتينا.

وستكون هذه هي أول مهمة تدريبية لنيستا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وبدأ نيستا مسيرته التدريبية مع ميامي الأمريكي عام 2015 وبعدها تولى تدريب بيروجيا وفروزينوني وريجانا في دوري الدرجة الثانية.

وفي الموسم الماضي، قاد نيستا فريق ريجانا الصاعد لإحراز المركز 11 في دوري الدرجة الثانية، وتوصل الآن إلى حل لمشكلته التعاقدية مع النادي ليتمكن من تدريب مونزا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 12، وهو الموسم الثاني له في دوري الدرجة الأولى.