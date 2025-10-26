الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أليكس ماركيز يفوز بسباق ماليزيا للدراجات النارية متفوقا على أكوستا ومير

منذ 3 دقائق
أليكس ماركيز محتفلاً بعد فوزه بسباق ماليزيا للدراجات النارية. رويترز

أليكس ماركيز محتفلاً بعد فوزه بسباق ماليزيا للدراجات النارية. رويترز

A A A
طباعة المقال

فاز أليكس ماركيز متسابق فريق جريسيني ريسنج بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد، إذ أنهى الإسباني السباق متفوقا على بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم)، وجوان مير من هوندا، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم.

وقدم ماركيز الذي ضمن المركز الثاني في بطولة العالم بعد نتيجة سباق السرعة أمس السبت، أداء خاليا من الأخطاء وسط طقس شديد الحرارة على حلبة سيبانج الدولية، ليحقق الفوز بعد انتصاره بسباقين في إسبانيا.

واجتاز ماركيز الذي تصدر السباق منذ اللفة الثانية، خط النهاية بعد 40 دقيقة و09.249 ثانية، مبتعدا بفارق 2.676 ثانية عن أكوستا و8.048 ثانية عن مير. مع استمرار غياب مارك ماركيز، شقيق أليكس، عن المنافسات بسبب الإصابة.

وقال مارك ماركيز “ركزت على أن أهاجم مبكرا اليوم. ارتكبت خطأ بالأمس بأنني لم أهاجم منذ البداية. حظيت ببعض الفرص لكن لم أقرر استغلالها”.

وأضاف “لم تكن كل الأمور واضحة بنسبة مئة بالمئة لي أمس، كنت أفكر في حاجتي لضمان المركز الثاني في البطولة، ولكنني أكثر استرخاء الآن”.

وتابع “خسرت سباقا هنا قبل عامين بسبب الانتظار الطويل (لاتخاذ قرار)، لذلك قررت أن أتقدم وأنا سعيد للغاية. كان الفوز مهما جدا لنا (كفريق) للاحتفال بالمركز الثاني (في ترتيب البطولة)”.

واضطر فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي، والذي انطلق من المركز الأول وفاز بسباق السرعة أمس، للانسحاب قبل ثلاث لفات على النهاية بسبب الاشتباه في مشكلة تقنية أثناء احتلاله للمركز الثالث، مما سمح لمير بطل العالم 2020 بالتقدم إلى المركز الثالث، ليصعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا العام.

وسيقام السباق المقبل في بورتيماو بالبرتغال خلال الفترة من السابع إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن يختتم الموسم في بلنسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بليندا بنسيتش تقبل الكأس احتفالاً بفوزها في المباراة النهائية ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. رويترز
بنتشيتش تسحق نوسكوفا وتفوز ببطولة طوكيو للتنس بعد 10 سنوات من الحسرة
لاندو نوريس
نوريس أول المنطلقين بجائزة المكسيك الكبرى لفورمولا 1
منتخب برنتفورد
برنتفورد يكبد ليفربول خسارة رابعة تواليا في الدوري

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟
الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان