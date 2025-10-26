أليكس ماركيز يفوز بسباق ماليزيا للدراجات النارية متفوقا على أكوستا ومير

فاز أليكس ماركيز متسابق فريق جريسيني ريسنج بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد، إذ أنهى الإسباني السباق متفوقا على بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم)، وجوان مير من هوندا، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم.

وقدم ماركيز الذي ضمن المركز الثاني في بطولة العالم بعد نتيجة سباق السرعة أمس السبت، أداء خاليا من الأخطاء وسط طقس شديد الحرارة على حلبة سيبانج الدولية، ليحقق الفوز بعد انتصاره بسباقين في إسبانيا.

واجتاز ماركيز الذي تصدر السباق منذ اللفة الثانية، خط النهاية بعد 40 دقيقة و09.249 ثانية، مبتعدا بفارق 2.676 ثانية عن أكوستا و8.048 ثانية عن مير. مع استمرار غياب مارك ماركيز، شقيق أليكس، عن المنافسات بسبب الإصابة.

وقال مارك ماركيز “ركزت على أن أهاجم مبكرا اليوم. ارتكبت خطأ بالأمس بأنني لم أهاجم منذ البداية. حظيت ببعض الفرص لكن لم أقرر استغلالها”.

وأضاف “لم تكن كل الأمور واضحة بنسبة مئة بالمئة لي أمس، كنت أفكر في حاجتي لضمان المركز الثاني في البطولة، ولكنني أكثر استرخاء الآن”.

وتابع “خسرت سباقا هنا قبل عامين بسبب الانتظار الطويل (لاتخاذ قرار)، لذلك قررت أن أتقدم وأنا سعيد للغاية. كان الفوز مهما جدا لنا (كفريق) للاحتفال بالمركز الثاني (في ترتيب البطولة)”.

واضطر فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي، والذي انطلق من المركز الأول وفاز بسباق السرعة أمس، للانسحاب قبل ثلاث لفات على النهاية بسبب الاشتباه في مشكلة تقنية أثناء احتلاله للمركز الثالث، مما سمح لمير بطل العالم 2020 بالتقدم إلى المركز الثالث، ليصعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا العام.

وسيقام السباق المقبل في بورتيماو بالبرتغال خلال الفترة من السابع إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن يختتم الموسم في بلنسية.