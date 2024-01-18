أمام منافس متواضع.. برشلونة يُكافح للفوز في كأس ملك إسبانيا

فاز برشلونة بصعوبة 3-1 على أونيونيستاتس دي سالامانكا المنتمي للدرجة الرابعة اليوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأشرك برشلونة عددًا من اللاعبين الاحتياطيين وعانى أمام منافسه المتواضع الذي افتتح التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 31 حيث سدد ألفارو جوميز في الزاوية العليا من مسافة قريبة.

لكن الفريق الزائر نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من خلال هجمة مرتدة من فيران توريس ليسجل هدفًا متقنًا.

وتحسن أداء برشلونة كثيرًا في الشوط الثاني ووضعه المدافع جول كوندي في المقدمة في الدقيقة 69، ثم حسم أليخاندرو بالدي الفوز بعدها بأربع دقائق بمجهود فردي رائع.