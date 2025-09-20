أمريكا تتغلب على بريطانيا وتتأهل لنهائي كأس بيلي جين كينغ

واصلت الولايات المتحدة تقدمها نحو تعزيز رقمها القياسي والفوز باللقب 19 لها في كأس بيلي جين كينج للتنس إثر فوزها 2-صفر على بريطانيا اليوم السبت في الدور قبل النهائي، وستلتقي في النهائي مع إيطاليا حاملة اللقب.

وحسمت جيسيكا بيجولا المواجهة الأولى بين أمريكا وبريطانيا في منافسات البطولة منذ أكثر من 33 عاما بفوزها 3-6 و6-4 و6-2 على البريطانية كيتي بولتر، وهو ما منح الفريق الأمريكي التقدم الحاسم 2-صفر.

وقالت بيجولا “إنها المرة الأولى التي سأكون فيها في النهائي”.

وأضافت “أعتقد أنها المرة الأولى لكل من في الفريق، لذا ستكون تجربة جديدة بالنسبة لنا… لدينا فريق رائع ومدربون رائعون. نحن متحمسون للعودة ونأمل في أن نفوز باللقب”.

وسيطرت بيجولا المصنفة السابعة عالميا على مواجهة متقلبة عبر كسر حاسم لإرسال في الشوط الخامس من المجموعة الحاسمة وصمدت بعدها ثم حسمت المواجهة بضربة أمامية قوية أجبرت بولتر على إعادة كرة اصطدمت بالشبكة في نقطة المباراة.

وكانت إيما نافارو تقدمت للولايات المتحدة في وقت سابق، إذ حولت المصنفة 18 عالميا تأخرها بمجموعة في مباراة أخرى متقلبة إلى الفوز 3-6 و6-4 و6-3 على سوناي كارتال أمام جمهور صاخب في مركز شنتشن باي الرياضي.

وقالت نافارو “حظيت بالكثير من الدعم من فريقي. وأشعر بالكثير من الفخر وأنا ألعب لبلادي، فوجود العلم الأمريكي على صدري يعني لي الكثير”.

وأضافت “كنت أسمعكم يا رفاق تشجعونني. كانت (جماهير بريطانيا) صاخبة للغاية في هذه المباراة، لذا كنت بحاجة إلى كل المساعدة التي حصلت عليها”.

وتتطلع الولايات المتحدة الآن إلى التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2017 في البطولة التي كانت تُعرف سابقا باسم كأس الاتحاد، لكنها ستواجه اختبارا صعبا يوم الأحد أمام إيطاليا التي تسعى للدفاع عن لقبها بعد وصولها إلى النهائي الثالث على التوالي.