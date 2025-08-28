أموريم مدرب يونايتد يعتذر للجماهير بعد الهزيمة في غريمسبي

اعتذر روبن أموريم لجماهير مانشستر يونايتد بعد وصول عهده إلى مستوى جديد من الانحدار بالخروج المهين من كأس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على يد غريمسبي تاون المنافس بالدرجة الرابعة أمس الأربعاء.

وبدا أن يونايتد خرج من محبسه في ملعب بلونديل بارك عندما سجل هاري مغواير هدف التعادل 2-2 بضربة رأس في الدقيقة 89 بعد تأخره 2-صفر في الشوط الأول عقب أداء مروع.

لكن ركلات الترجيح الماراثونية انتهت بنتيجة 12-11 لصالح غريمسبي بعد أن سدد الوافد الجديد برايان مبيومو، الذي بدأ صحوة يونايتد، ركلته في العارضة.

واستحق غريمسبي الفوز نظرا لتفوقه في بعض الأحيان على ضيفه العريق وكان أكثر استعدادا للقتال.

وقال أموريم بشكل غامض إن اللاعبين “تحدثوا بصوت عال عما يريدونه” – مما يشير على ما يبدو إلى أنه لم تعجبهم المواجهة ضد فريق من الدرجة الرابعة.

وقال المدرب البرتغالي في رده على سؤال بشأن تفسير الشيء الخاطيء الذي حدث، وهو سؤال مألوف ومقلق منذ توليه المسؤولية الموسم الماضي، بدون تردد “كل شيء. الطريقة التي بدأنا بها المباراة، لم نكن حتى هنا. عندما يكون كل شيء في غاية الأهمية في نادينا، كل ما حدث يمثل مشكلة لنا وكان ينبغي أن نتحسن كثيرا. لا يسعني إلا أن أتقدم بالاعتذار لجماهيرنا.

“شعرت أن لاعبي الفريق عبروا بصوت عال عما يريدون. أعتقد أن الأمر سهل عليكم (كيف تفسرونه). دعونا نركز على المباراة القادمة ثم لدينا فترة توقف للمباريات الدولية. سنفكر في الأمور جيدا.

“لا يهم (أننا خسرنا بركلات الترجيح). في ركلات الترجيح، الشعور هو نفسه. أعتقد أن كرة القدم كانت عادلة جدا اليوم (أمس). الفريق الأفضل فاز”.

ويعني الخروج من كأس الرابطة أن آمال يونايتد الواقعية في الفوز بلقب هذا الموسم أصبحت الآن متعلقة فقط بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف أموريم، الذي حصد فريقه نقطة واحدة من أول مباراتين في الدوري الممتاز، للصحفيين “أنا المدرب، ومن مهام وظيفتي أن أفهم ما حدث. أكرر اعتذاري الشديد لجماهيرنا. دعونا نركز على المباراة القادمة.”

وأضاف: “إنها أكثر من مجرد نتيجة. إنها أكبر مشكلة في الفريق. أعتقد أن الأمر كان واضحا تماما اليوم (أمس). أود أن أقول أشياء ذكية ومهمة للغاية. ليس لدي ما أقوله. لا شيء أقوله. وهذه أيضا أكبر مشكلة. أن ترى نفس الأخطاء ولا شيء أقوله في هذه اللحظة. أنا آسف جدا لجماهيرنا.”

كما قال: “لا يمكنك تغيير كل هذا. لا يمكنك تغيير كل شيء في صيف واحد. عليك الفوز بالمباريات. عليك ألا تظهر هذا النوع من الأداء. أعتقد أن هذا هو الحد قليلا”.”

وقدم الحارس أندريه أونانا عودة سيئة للغاية في المرمى وكان مسؤولا عن هدفي غريمسبي.

وقال أموريم “الأمر لا يتعلق بأندريه. مع كامل احترامي. سبق أن قلت إن الفريق الأفضل فاز. لكن هذا فريق من الدرجة الرابعة. الأمر لا يتعلق بحارس المرمى، بل أكثر من ذلك”.