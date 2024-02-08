الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير قطر يقفز بشكل لافت مع فوز منتخب بلاده على إيران

منذ 14 دقيقة
A A A
طباعة المقال

لفت أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأنظار بعد تفاعله عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني في نصف نهائي كأس أمم آسيا، يوم أمس الأربعاء.

وعلى ستاد الثمامة، وأمام أنظار نحو 40 ألف متفرج، قفز أمير قطر من مكانه بعد انتهاء المباراة بفوز “العنابي” بثلاثة أهداف لهدفين.

وعانق الشيخ تميم شقيقه الشيخ جاسم بن حمد بشدة بعد الفوز، علما أن الأخير يشغل منصب الممثل الشخصي للأمير، وهو يعدّ بمثابة رجل الرياضة الأول في قطر.

وأظهرت مشاهد أخرى طلب أمير قطر من أبنائه الذهاب إلى شاشة التلفاز للتأكد من صحة هدف الفوز الذي أحرزه المعز علي، وثارت شكوك حكم اللقاء حول وجود وضعية تسلل، قبل أن يعتمد الهدف.

وتنتظر الجماهير العربية والآسيوية يوم السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب قطر ضيفه الأردن في نهائي كأس أمم آسيا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من رياضة

بعد الرحيل عن ليفربول.. كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة
ألكسندر تشيفرين
ألكسندر تشيفرين يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كرة القدم - تعبيرية
لاعب وسط إنجلترا السابق لينجارد ينضم لسول الكوري

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!