أمير قطر يقفز بشكل لافت مع فوز منتخب بلاده على إيران

لفت أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأنظار بعد تفاعله عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني في نصف نهائي كأس أمم آسيا، يوم أمس الأربعاء.

وعلى ستاد الثمامة، وأمام أنظار نحو 40 ألف متفرج، قفز أمير قطر من مكانه بعد انتهاء المباراة بفوز “العنابي” بثلاثة أهداف لهدفين.

وعانق الشيخ تميم شقيقه الشيخ جاسم بن حمد بشدة بعد الفوز، علما أن الأخير يشغل منصب الممثل الشخصي للأمير، وهو يعدّ بمثابة رجل الرياضة الأول في قطر.

وأظهرت مشاهد أخرى طلب أمير قطر من أبنائه الذهاب إلى شاشة التلفاز للتأكد من صحة هدف الفوز الذي أحرزه المعز علي، وثارت شكوك حكم اللقاء حول وجود وضعية تسلل، قبل أن يعتمد الهدف.

وتنتظر الجماهير العربية والآسيوية يوم السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب قطر ضيفه الأردن في نهائي كأس أمم آسيا.