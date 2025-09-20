السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
أنجولو تحرز ذهبية رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى

منذ 3 ساعات
الإكوادورية أنجولو

الإكوادورية أنجولو

أطلقت الإكوادورية خوليسي أنجولو الرمح لمسافة 65.12 متر في ثاني محاولاتها الست لتحرز ذهبية رمي الرمح للسيدات اليوم السبت ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وبينما فرضت أنجولو هيمنتها مبكرا، احتفظت اللاتفية أنيت سياتينا بأفضل ما لديها حتى النهاية إذ حققت أفضل رقم شخصي لها بتسجيل 64.64 متر في آخر رمية لها لتحرز الفضية.

وكانت الميدالية هي الأولى في بطولة العالم لكل من أنجولو وسياتينا، بينما فازت الأسترالية ماكنزي ليتل بالميدالية البرونزية العالمية الثانية على التوالي بعد أن سجلت في رميتها الأولى 63.58 متر.

وفشلت البطلة الأولمبية وبطلة العالم اليابانية هاروكا كيتاجوتشي في اجتياز التصفيات أمس الجمعة بعد معاناتها من إصابة في المرفق في الفترة التي سبقت البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

