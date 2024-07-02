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أنس جابر تبلغ الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس في أقل من ساعة

منذ 11 دقيقة
أنس جابر

أنس جابر

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شقت أنس جابر طريقها إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الثلاثاء، في 55 دقيقة بفوزها على اليابانية مويوكا أوتشيجيما 6-3 و6-1.

ولم تبذل اللاعبة التونسية المصنفة العاشرة ووصيفة البطلة في العامين الماضيين جهدا كبيرا أمام منافستها المصنفة 68 عالميا وكسرت إرسالها على الفور لتتقدم 3-صفر قبل أن تحافظ كل منهما على إرسالها لبقية المجموعة الأولى.

ثم عززت أنس قوتها قليلا في المجموعة الثانية لتحبط مقاومة أوتشيجيما.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نظرت اللاعبة اليابانية التي ظهرت لأول مرة في القرعة الرئيسية للبطولة نحو السماء عدة مرات في حالة من الإحباط الواضح.

وأنقذت ثلاث نقاط لحسم المباراة لكنها استسلمت أخيرا في النقطة الرابعة التي أنهتها أنس بضربة أمامية.

وستلتقي أنس بعد ذلك مع الأمريكية روبن مونتجومري المصنفة 161 عالميا وهي تسعى لتحقيق حلمها بالفوز بلقب كبير.

    المصدر :
  • رويترز

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