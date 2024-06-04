أنس جابر تخسر من جوف وتودع رولان جاروس من دور الثمانية

ودّعت التونسية أنس جابر بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من دور الثمانية بخسارتها 6-4 و2-6 و3-6 أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وفازت كل لاعبة بإرسالها في المجموعة الاولى حتى تمكنت أنس من كسر إرسال جوف لتتقدم 4-3 قبل أن تحسم المجموعة عبر فوزها بشوطين متتاليين.

لكن أنس تراجعت بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية، ونجحت جوف في كسر إرسال اللاعبة التونسية ثلاث مرات لتحسم المجموعة الثانية سريعا.

وكسرت جوف، التي بلغت قبل النهائي، إرسال أنس في المجموعة الحاسمة لتتقدم 3-1 قبل أن تحسم فوزها لتضرب موعدا في قبل النهائي مع الفائز من مباراة إيجا شيانتيك والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.