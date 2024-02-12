أنشيلوتي: أزمة الإصابات ستكون حافزاً لـ مدريد قبل مواجهة لايبزيج

أفاد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إن أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق ستكون حافزا إضافيا قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء إذ يستأنف الفريق مساعيه لتعزيز رقمه القياسي في الفوز باللقب للمرة 15.

ويذهب ريال مدريد، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة واحدة في 24 مباراة، لمواجهة الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني بالكثير من مشاكل الإصابات، آخرها لاعب الوسط جود بلينجهام بعد تشخيص إصابته بالتواء في كاحله الأيسر.

وقدم الدولي الإنجليزي (20 عاما) موسما مذهلا منذ انتقاله مقابل 103 ملايين يورو (111.05 مليون دولار) إلى ملعب سانتياجو برنابيو قادما من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران الماضي، وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات بدوري الأبطال.

ويغيب حارس المرمى تيبو كورتوا وثنائي الدفاع إيدر ميليتاو وديفيد ألابا لفترة طويلة بسبب إصابات في أربطة الركبة.

لكن أنشيلوتي يثق في قدرة ريال مدريد على التغلب على الإصابات.

وقال للصحفيين اليوم الاثنين “لا أفكر أبدا في اللاعبين غير الموجودين هنا، بلينجهام غائب لكن بدونه فزنا بأربع مباريات من أربع، كانت هذه الإصابات فرصة لمزيد من التحفيز. يمكننا أن نقدم أداء جيدا ضد لايبزيج.

“نسير بشكل جيد ونشعر بالحماس في بطولة نحبها كثيرا”.

ويحتل الفريق الألماني المركز الخامس في الدوري المحلي.

وأضاف أنشيلوتي “إنه منافس قوي ويلعب بشراسة وبجودة هجومية. سنلعب مباراة متكاملة خاصة على المستوى الدفاعي.

“أرى فريقا قويا (ريال مدريد) ومتحمسا ويتمتع بأجواء جيدة ولا أحد يشتكي، الكل على قلب رجل واحد”.

وأضاف “كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن رغم كل الصعوبات التي واجهناها.. كان ذلك بفضل شخصية اللاعبين”.

وردا على سؤال بشأن مستقبل توني كروس مع ريال مدريد إذ ينتهي عقد لاعب الوسط الألماني (34 عاما) مع الفريق في يونيو حزيران القادم قال المدرب الإيطالي “مهما كان قراره، علينا أن نحترمه. أعتقد أنه يجب أن يبقى في القمة، سواء هذا العام أو العام المقبل، لا أعرف، لأن مستواه كان جيدا دائما”.