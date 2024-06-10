أنشيلوتي: ريال مدريد لن يشارك في كأس العالم للأندية

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: “إن فريقه سيرفض دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمشاركة في كأس العالم للأندية بداعي أن الفيفا قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة”.

ومن المقرر أن تقام البطولة الموسعة التي ينظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة نهاية الموسم المقبل بمشاركة أفضل 12 فريقا في التصنيف في أوروبا.

وفاز أنشيلوتي، أحد أنجح المدربين في أوروبا، بكأس العالم للأندية ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وقال أنشيلوتي لصحيفة “إل جورنالي” اليومية الإيطالية في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين بمناسبة عيد ميلاده 65 “يمكن للفيفا أن ينسى ذلك، لن يشارك اللاعبون والأندية في هذه البطولة.

“مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون والفيفا يرغب في أن يمنحنا هذا المبلغ مقابل المشاركة في البطولة بالكامل. إنه قرار سلبي. العديد من الأندية سترفض المشاركة أيضا مثلنا”.

وقال أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم، إنه توجد الكثير من الضغوط على المدربين في الآونة الأخيرة لكنه نجح في الحفاظ على شغفه بمهنته.

وأضاف “لا أرى شيئا جديدا بشكل خاص، هذه هي مهنتنا دائما لكن حالة (يورجن) كلوب مدرب ليفربول السابق مهمة. الضغط مستمر وعبء المسؤولية يصبح ثقيلا للغاية والهواجس تسيطر عليك.

“مازلت أحافظ على شغفي، هكذا أعيش المباراة واللعبة ووظيفتي، لقد كنت دائما أتعامل بهذا التوازن. لقد تغلبت على اللحظات التي لم تكن إيجابية دائما، بعد تجربتي مع إيفرتون كنت بعيدا واعتقد البعض أنني انتهيت وأصبحت عجوزا”.

ومع زيادة الأندية في البطولات الأوروبية الثلاث إلى 36 فريقا من الموسم المقبل، أصبحت بطولة كأس العالم للأندية محط الأنظار بسبب ازدحام جدول بطولات كرة القدم.

وفي مايو آيار الماضي، أعلن الفيفا أنه لن يفكر في تغيير موعد كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا بعد تهديد اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة بطولات الدوري في العالم باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يراجع الفيفا هذه الخطط.