أنشيلوتي يؤجل قرار مشاركة روديجير في مواجهة أتلتيكو مدريد

أفاد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، أنه سيؤجل اتخاذ القرار بشأن مشاركة أنطونيو روديجر مدافع الفريق أمام غريمه أتليتيكو مدريد في مباراة قمة بالمسابقة غدا الأحد.

واضطر المدافع الألماني الدولي، الذي لعب 21 مباراة في الدوري مع ريال مدريد هذا الموسم، إلى الخروج بين الشوطين خلال الفوز 2-صفر على خيتافي يوم الخميس الماضي.

وقال أنشيلوتي للصحفيين “لقد تحسن كثيرا في الأيام الماضية. أتوقع نفس التحسن بين اليوم وغدا.

“إنها إصابة عضلية. سيكون في القائمة وسأقرر غدا ما إذا كان سيلعب أم لا”.

واختار المدرب الإيطالي الثلاثي إدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي وداني كارباخال كبدائل إذا لم يتمكن روديجر من اللعب غدا الأحد.

وقال “كامافينجا يمكنه اللعب أيضا في قلب الدفاع. إنه يخرج الكرة بسرعة كبيرة وهو سريع وقوي في التدخلات.

“هذه الخيارات الثلاثة تمنحني الثقة وأعتقد أنهم سيقومون بأداء جيد غدا”.