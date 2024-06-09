أنظار الدوري السعودي تتجه للاعبي برشلونة

بعد الاستثمار الضخم في العام الماضي، والذي شهد التعاقد مع لاعبين بارزين مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار وكريم بنزيما، يرغب الدوري السعودي في مواصلة توسيع نموه، حيث تواصل العديد من أندية دوري روشن مع لاعبين من برشلونة لتشجيعهم على الانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل.

ورصدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 6 أسماء من برشلونة ضمن أبرز المستهدفين من الدوري السعودي لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

غول كوندي

كان المدافع الفرنسي آخر لاعب في برشلونة يتم ربطه بنادٍ سعودي، ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع المدافع الفرنسي.

ويشغل رامون بلانيس منصب المدير الرياضي للنادي السعودي، وهو متحمس بشكل كبير لإتمام الصفقة، وعلى الرغم من ذلك، فإن كوندي سعيد في برشلونة ويعتمد عليه النادي كواحدة من الركائز الدفاعية.

رافينيا

رفض البرازيلي عرضًا من السعودية في الصيف الماضي، لكنه لا يزال مطلوبًا في دوري روشن، ووفقًا لما أوضحته الصحيفة، فإن أحد أقوى الأندية السعودية مستعد لإنفاق مبالغ طائلة من أجل الحصول على خدمات رافينيا، وقد يعرض حوالي 100 مليون يورو مقابل انتقاله، كما سيتم مضاعفة راتب النجم البرازيلي، ولكن اللاعب وعائلته يشعرون بالراحة في برشلونة، ولن يكون من السهل إقناعه بالرحيل.

تير شتيغن

منذ أشهر وهناك تكهنات حول اهتمام فريق سعودي بحارس برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد هو من سيحاول التعاقد مع الحارس الألماني هذا الصيف، ومع ذلك، فقد جدد شتيغن عقده مع برشلونة في أغسطس الماضي حتى عام 2028، ويعتزم الاستمرار مع النادي الكاتالوني.

ليفاندوفسكي

بعد محاولة غير ناجحة في الصيف الماضي، لا يزال المسؤولون عن الدوري السعودي يحلمون بضم مهاجم من العيار الثقيل مثل ليفاندوفسكي، وهم على استعداد لتقديم مبالغ كبيرة لإقناعه باللعب في بلدهم؛ إذ يعرضون عليه أكثر من 100 مليون يورو في الموسم. ومع ذلك، أوضحت مصادر مقربة من المهاجم البولندي للصحيفة، أن ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل عن البارسا؛ إذ يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025.

كليمنت لينغليت

أوضحت صحيفة “موندو”، أن المدافع الفرنسي رفض عروضًا من السعودية في الصيف الماضي، وانتهى به الأمر بالانضمام إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، والآن يجب أن يعود إلى صفوف برشلونة، ولا تزال الأندية السعودية تراقب وضعه، على الرغم من أن تفضيله هو مواصلة مسيرته في أوروبا.

جواو فيليكس

كان المهاجم البرتغالي على رادار نادي الهلال، قبل أن ينتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، ويرحب النادي الإسباني بفكرة تمديد الإعارة مع أتلتيكو مدريد، للاحتفاظ بالمهاجم لموسم آخر، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يكون الدوري السعودي هو وجهة اللاعب البرتغالي المقبلة.