الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
أنيسيموفا تفوز على نوسكوفا وتتوج ببطولة الصين للتنس

منذ 8 دقائق
أماندا أنيسيموفا

أماندا أنيسيموفا

تجاوزت أماندا أنيسيموفا تعثرها في المجموعة الثانية لتفوز 6-صفر و2-6 و6-2 على ليندا نوسكوفا في نهائي بطولة الصين المفتوحة اليوم الأحد، محققة لقبها الثاني في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات للتنس من فئة 1000.

وأرسلت المصنفة الرابعة عالميا أنيسيموفا الكرة في زوايا دقيقة بالقرب من الخطوط الجانبية، مما أربك نوسكوفا (20 عاما) لتحسم المجموعة الأولى دون خسارة أي شوط خلال 23 دقيقة.

لكن التشيكية نوسكوفا، التي لم تتأثر بخسارة المجموعة الأولى دون الفوز بأي شوط في أول نهائي لها في بطولات اللاعبات المحترفات من فئة 1000 نقطة، كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول للمجموعة الثانية قبل أن تحافظ على نقطتين لتتجنب كسر إرسالها بعدما أطلقت إرسالا ساحقا وضربات خلفية قوية تتقدم 4-2 على اللاعبة الأمريكية.

إلا أن أنيسيموفا وصيفة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام، تفوقت بفضل سرعتها في المجموعة الثالثة، وفازت بأربعة أشواط متتالية أمام نوسكوفا المنهكة لتحسم لقبها الرابع في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

    المصدر :
  • رويترز

