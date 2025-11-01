أهداف ألفاريز وألمادا وغريزمان تقود أتليتيكو لفوز مقنع على إشبيلية

سجل خوليان ألفاريز وتياغو ألمادا وأنطوان غريزمان ثلاثة أهداف في الشوط الثاني قادت أتليتيكو مدريد للفوز 3-صفر على ضيفه إشبيلية اليوم السبت، ليمدد أتليتيكو سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى عشر مباريات.

وحافظ أتليتيكو على موقعه في المركز الرابع بالترتيب رافعا رصيده إلى 22 نقطة، متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي لعب مباراة أقل.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 27 نقطة قبل أن يستضيف بلنسية في وقت لاحق اليوم، ويليه فياريال في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بعد فوزه الساحق 4-صفر على رايو فايكانو.

أما إشبيلية، فتواصلت معاناته بتلقي الهزيمة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز 11.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، قدم أتليتيكو صحوة بعد الاستراحة وافتتح ألفاريز التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 64 احتُسبت بداعي تعرض خوسيه ماريا خيمينيز لعرقلة من البديل تونجي نيانزو داخل منطقة الجزاء.

وسجل ألمادا الهدف الثاني في الدقيقة 77 إثر انطلاقة رائعة من جوليانو سيميوني على الجهة اليمنى، ثم أضاف الفرنسي غريزمان الهدف الثالث في الدقيقة 90 ليكون رقم 200 له في الدوري الإسباني.

وقال كوكي قائد أتليتيكو لمنصة دازون “فخورٌ للغاية بالعمل الجماعي الرائع اليوم. حافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الثالثة على التوالي، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لنا. لطالما كان الدفاع الجيد جزءا من هويتنا. علينا أن نواصل هذا النهج”.

وفرض أتليتيكو سيطرته على المباراة منذ البداية لكن أوديسياس فلاشوديموس حارس إشبيلية تصدى لسلسلة من الفرص ليحافظ على آمال الفريق الزائر في المباراة، كما سدد نيكو جونزاليس كرة قوية تصدى لها القائم في الدقيقة 37.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 64 عندما نفذ ألفاريز ركلة الجزاء بهدوء، وذلك بعد قرار الحكم الذي اتخذه بعد تدخل تقنية الفيديو.

وحاول إشبيلية الرد سريعا، وتصدى يان أوبلاك حارس أتليتيكو لكرة من مسافة بعيدة سددها البديل نيمانيا جوديلي في الدقيقة 73.

وعزز أتليتيكو تقدمه في الدقيقة 77 عندما استغل سيميوني خطأ دفاعيا ليمرر الكرة إلى ألمادا الذي سجل الهدف بتسديدة من وسط منطقة الجزاء.

وأهدر جريزمان فرصة ذهبية في الدقيقة 83 إذ انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة فوق العارضة، وبعدها أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 90 بمساعدة ألمادا.

وأصبح جريزمان اللاعب رقم 11 الذي يسجل 200 هدف في الدوري الإسباني.