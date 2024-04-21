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"أوجيه" يفوز بعد إثارة اليوم الأخير في رالي كرواتيا

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2024 6:21 مساءً
سيباستيان أوجيه

سيباستيان أوجيه

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أنهى الفرنسي سيباستيان أوجيه في المركز الأول وذلك في اليوم الأخير المثير من رالي كرواتيا للسيارات اليوم الأحد، حيث قفز سائق تويوتا الذي يتسابق بدوام جزئي من المركز الثالث إلى الأول بعد تعرض منافسيه تييري نوفيل وإلفين إيفانز لحادث.

وكان الفوز، مع مساعده فينسن لانديس، هو الفوز رقم 59 لبطل العالم ثماني مرات في مسيرته والظهور رقم 100 على منصة التتويج.

وكان نوفيل سائق هيونداي يتقدم على إيفانز بفارق 2.6 ثانية فقط لكنه انطلق بسرعة كبيرة نحو زاوية وصعد على ربوة عشبية قبل أن يصطدم بشجرة في المرحلة الثانية من المراحل الأربع لليوم، ليخسر 25 ثانية.

ثم اصطدم إيفانز بأحد الحواجز ودار حوله نفسه في نفس المرحلة وخسر 20 ثانية بينما وجد زميله أوجيه نفسه فجأة متقدما بفارق 9.1 ثانية مع تبقي مرحلتين على النهاية.

وحافظ الفرنسي على تفوقه ليفوز بفارق 9.7 ثانية في المركز الثاني مع تويوتا، بينما احتل نوفيل المركز الثالث.

وقال أوجيه “كان مطلع أسبوع صعبا.

“لا أعتقد أنني حظيت بهذا القدر من اللحظات في رالي واحد، لكن من الجميل أن أحقق الفوز للفريق”.

وجمع نوفيل 18 نقطة من تصدره مساء السبت واحتفظ بتفوقه في صدارة ترتيب البطولة بفارق ست نقاط عن إيفانز بعد أربع من أصل 13 جولة.

وتقام الجولة التالية على الحصى في البرتغال في الفترة من 9 إلى 12 مايو آيار المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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