أوديجارد يتعرض لإصابة جديدة مع أرسنال

حلت لعنة الإصابات على قائد أرسنال مارتن أوديجارد مجددا بعدما اضطر لاعب الوسط للخروج مصابا في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي فاز بها بسهولة 2-صفر اليوم السبت.

التحم أوديجارد بركبته مع أحد لاعبي وست هام وعلى الرغم من أن اللاعب النرويجي حاول الاستمرار في اللعب فإنه تم استبداله في النهاية بمارتن زوبيمندي بعد 30 دقيقة.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال للصحفيين “يشعر بألم. تحدثت معه للتو وهو غير متأكد من إصابته وكان يرتدي دعامة.

“علينا أن ننتظر ونرى مدى خطورة الإصابة. سنجد الحلول لكنه قائدنا ويضيف الكثير للفريق”.

كانت إصابة أوديجارد مخيبة للآمال بشكل خاص بعد أدائه الرائع أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا عندما عاد إلى التشكيلة الأساسية وقاد فريقه للفوز 2-صفر.

وفي آخر ثلاث مشاركات له في الدوري الإنجليزي الممتاز خرج أوديجارد مصابا قبل الاستراحة إذ أصيب في كتفه أمام ليدز يونايتد في أغسطس آب الماضي وتكررت إصابته أمام نوتنجهام فورست الشهر الماضي.

كان هناك قلق إضافي لأرتيتا في مباراته رقم 300 مع أرسنال إذ اضطر ديكلان رايس، مسجل الهدف الافتتاحي، للخروج أيضا في الشوط الثاني بسبب إصابة في الظهر.

وقال أرتيتا “لا، إنه ليس على ما يرام، لأنه طلب مني الخروج. “هذا أمر مؤسف. كان يعاني من ألم في ظهره. دعونا نرى ما يقوله الطبيب الآن وما هو الأفضل له”.

وبينما نالت الإصابات من فوز أرسنال اليوم فإن قدرته على الفوز بسهولة ليحتل صدارة الترتيب أظهرت عمق التشكيلة التي يمتلكها أرتيتا الآن تحت تصرفه.

كما شارك جابرييل مارتينيلي ومايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري وميكل ميرينو من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وقال أرتيتا “ساهم اللاعبون الذين دخلوا في الحفاظ على المستوى. دعونا نتطلع إلى فترة التوقف الدولي”.