أوروغواي تسحق بوليفيا بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا

سحقت أوروغواي منتخب بوليفيا 5-صفر في مباراتهما بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة اليوم الجمعة لتصبح على أعتاب التأهل لدور الثمانية في البطولة القارية.

أحرز فاكوندو بليستري هدف السبق في الدقيقة الثامنة بينما ضاعف داروين نونيز تقدم أوروغواي بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء عندما سدد بيسراه كرة لم يتمكن حارس بوليفيا جويرمو فيسكارا من إيقافها.

وأحرز ماكسيميليانو أراوخو الهدف الثالث للفريق الفائز من مسافة قريبة في الدقيقة 77 قبل أن يضيف فيدريكو فالفيردي الهدف الرابع بعد ذلك بأربع دقائق.

وأضاف البديل رودريجو بنتانكور الهدف الخامس لأوروغواي في الدقيقة 89 عندما لمس الكرة لأول مرة.

وستضمن أوروغواي التأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة إذا لم تخسر في مواجهة المنتخب الأمريكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الاثنين المقبل. ويمكن لأوروغواي أيضا التأهل حتى في حالة الهزيمة بسبب تفوقها الكبير في فارق الأهداف.